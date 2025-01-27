تتويج صحم بطلا لأول مرة فـي تاريخه وصحار وصيفا والنصر ثالثا

فـي ختام دوري الدرجة الثانية لكرة اليد

تصوير ـ عمار المسافر :



تُوِّج نادي صحم لأول مرة في تاريخه بطلًا لدوري عام الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025 بعد فوزه على نادي صُحار بنتيجة 33 - 28 في المباراة الختامية للدوري التي أقيمت مساء أمس الأول على ملعب الصالة الرياضية بمجمَّع صحار الرياضي برعاية المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم بحضور موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة ورؤساء ممثلي الأندية المشاركة في الدوري وفي مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع فاز نادي النصر على نادي السويق بنتيجة 34 – 24 وتأهل ناديا صحم وصُحار إلى منافسات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد في الموسم القادم 2025 /‏2026 م.

وجاءت المباراة النهائية مسك الختام لمنافسات الدوري، حيث دخل الطرفان اللقاء وكل منهما لديه هدف واحد وهو الفوز باللقب، حيث استطاع نادي صحم منذ الدقائق الأولى للمباراة من فرض سيطرته على اللقاء بفضل التشكيلة المناسبة التي لعب بها مدرب الفريق المدرب الوطني خليل المعشري مع تألق لاعبيه الذين أظهروا انسجامًا وتجانسًا كبيرًا في المباراة وتألقهم في إنهاء الهجمات، حيث برز في صفوف الفريق مجموعة من اللاعبين الذين كان لهم دور كبير في الحسم وهم محمد المعشري وأحمد المعشري وطلال العمراني وغيرهم من اللاعبين في المقابل لم يكن نادي صحار طرفًا سهلًا في اللقاء، بل كان ندًّا قويًّا واستطاع، وبرز مجموعة من اللاعبين وهم عمر البلوشي وحمود الكثيري وعبدالعزيز الغيثي وعبدالله العجمي، ولكن عامل الخبرة كان له دور في حسم اللقاء الشوط الأول انتهى بتقدم صحم بنتيجة 19/‏12. وفي الشوط الثاني نزل صحار من أجل تقليص فارق الأهداف والعودة مجددًا إلى المباراة ونجح في ذلك، لكن عامل الخبرة كان له كلمة الحسم لنادي صحم الذي تمكن من إنهاء المباراة لصالحة بنتيجة 33/‏28 ويتوج لأول مرة في تاريخه بطلًا لدوري الدرجة الثانية ويتأهل إلى دوري الدرجة الأولى في الموسم القادم. وشهدت المباراة النهائية حضورًا متميزًا من جماهير الفريقين التي كان لها دور كبير في مؤازرة وتشجيع طرفي اللقاء.

تتويج الفائزين

وعقب ختام المباراة النهائية قام المهندس سعيد بن محمد المسعودي الرئيس التنفيذي لشركة صحار ألمنيوم راعي الختام وبرفقة موسى بن خميس البلوشي رئيس مجلس إدارة الاتحاد العُماني لكرة اليد وأعضاء مجلس الإدارة بتتويج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث توج نادي صحم بكأس المركز الأول والميداليات الذهبية ومكافأة مالية قدرها 3000 ريال عُماني، وحلَّ نادي صحار في المركز الثاني ونال الميداليات الفضية ومكافأة مالية قدرها 2000 ريال عُماني، وحصل نادي النصر على المركز الثالث وميداليات البرونزية ومكافأة مالية قدرها 1000 ريال عُماني. كما قدَّم موسى البلوشي رئيس اتحاد اليد هدية تذكارية لراعي المناسبة.

مباراة مثيرة

أعرب المدرب الوطني خليل المعشري مدرب نادي صحم المتوَّج بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد عن سعادته وفرحته الغامرة بالتتويج باللقب الأول لنادي صحم، مؤكدًا أن المباراة النهائية كانت مثيرة وصعبة في نفس الوقت وقدَّم الطرفان مباراة تليق بالنهائي، ولكن خبرة لاعبي صحم كانت لها دور كبير في حسم اللقاء، مشيدًا في نفس الوقت بالجهود والمستوى الكبير الذي قدمه لاعبو صحار.

في المقابل قال مدرب فريق كرة اليد بنادي صحار قاسم العطار بأن لاعبي صحم قدموا مباراة جيدة وأدوا كل ما عليهم طول مجريات شوطي اللقاء رغم عودة الفريق بقوة إلى المباراة واستطاع تقليص الفارق لكن لم يسعفه الوقت للخروج فائزًا من اللقاء.

قائمة الأبطال

دخل نادي صحم لأول مرة في تاريخه سجل الأندية التي نالت شرف الفوز بلقب دوري الدرجة الثانية لكرة اليد للموسم الرياضي 2024/‏2025م مع باقي الأندية وكانت أول نادي فاز بلقب دوري الدرجة الثانية نادي سداب موسم 1989/‏1990 والنصر موسم 1990/‏1991 والعروبة موسم 1991/‏1992 وقريات موسم 1992/‏1993 وفنجاء موسم 1993/‏1994 ومجيس 1994/‏1995 و1995/‏1996 النصر و1996/‏1997 السيب و 1997/‏1998 مجيس ومنذ موسم 1998/‏1999 وحتى موسم 2002/‏2003 لم ينظم اي دوري للدرجة الثانية وعاد من جديد في موسم 2003/‏2004 وفاز مجيس باللقب وموسم 2004/‏2005 فاز خصب باللقب و موسم 2005/‏2006 النصر وموسم 2006/‏2007 فنجاء وموسم 2007/‏2008 ظفار وموسم 2008/‏2009 الاتفاق وموسم 2009/‏2010 النصر وموسم 2010/‏2011 ظفار وموسم 2011/‏2012 الرستاق وموسم 2012/‏2013 قريات وموسم 2013/‏2014 النصر وموسم 2014/‏2015 م الشباب في موسم 2015/‏2016 اقيم دوري الدمج وفي موسم 2016/‏2017 السويق و2017/‏2018 صلالة و2018/‏2019 لم يقم دوري الدرجة الثانية لدمج جميع الاندية مع بعضها البعض تحت مسمى دوري عام السلطنة وفي موسم 2019/‏2020 اقيم دوري الدمج و2020/‏2021 لم يقم بسبب جائحة كورونا وموسم 2021/‏2022 البشائر وموسم 2022 /‏2023 صلالة ومجيس موسم 2023/‏2024م.