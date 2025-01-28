اليوم .. قدامى لاعبي السويق أمام المنتخب العراقي للهواة والرواد لكرة القدم

تقام اليوم في تمام الساعة السادسة والنصف مساء مباراة ودية تجمع بين المنتخب العراقي للهواة والرواد لكرة القدم وقدامى لاعبي نادي السويق وذلك تحت رعاية الشيخ سالم بن خالد الرشيدي على ملعب فريق بديعوه (الوعد الصادق) حيث تأتي هذه المباراة في إطار تعزيز أواصر المحبة والأخوة بين الدول العربية، وتأتي هذه المباراة ضمن المعسكر الاعدادي الذي يخوضه منتخب العراق للهواة والرواد لكرة القدم في سلطنة عمان والذي بدأه في 24 يناير الحالي ولمدة (8) أيام، وذلك للمشاركة في بطولة كأس أمم آسيا وكأس القارات وكأس العالم التي ستقام خلال العام الحالي إن شاء الله تعالى . يضم وفد المنتخب العراقي كلا من سامي زيدان رئيس الوفد ومفيد محسن اسماعيل مدرب المنتخب وجاسم عمش حسين مشرف المنتخب وحسام كريم علي اعلامي مرافق ، وعماد خلف حمود وأنور حسن علي وهيوا رمضان مصطفى وعلي حبيب فتح وحسين محمد حسين ومجيد محمود علي وعمار محسن ضيدان وعمر الفاروق محمد وماهر خلف عزيز ومحمد جمال محمد وعلي عبدالامير وسيف الله داخل حسين .

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