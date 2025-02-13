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إيفرتون يقتنص تعادلاً درامياً من ليفربول

خطف إيفرتون التعادل من ضيفه ليفربول بهدفين لكل منهما في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. إيفرتون يقتنص تعادلاً درامياً من ليفربولخطف إيفرتون التعادل من ضيفه ليفربول بهدفين لكل منهما في مباراة مؤجلة من الجولة 15 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. وسجل هدفي ليفربول كل من أليكسيس ماك أليستر في الدقيقة (16)، ومحمد صلاح في الدقيقة (73)، فيما أحرز هدفي إيفرتون بيتو وجيمس تاركوفسكي في الدقيقتين (11 و90+8). وبهذه النتيجة، رفع ليفربول رصيده إلى 57 نقطة في الصدارة، بفارق 7 نقاط عن ملاحقه أرسنال، فيما رفع إيفرتون رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس عشر.

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