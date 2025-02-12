بكين ترفض تأكيد زعم ترامب إجراء محادثة هاتفية مع شي

بكين ـ أ ف ب : رفضت بكين أمس تأكيد محادثة بين الرئيسين الصيني والأميركي بعد أن قال دونالد ترامب إنه تحدث مع نظيره شي جينبينج بعد تنصيبه في 20 يناير، في ظل تزايد المخاوف من تصعيد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم. وسئل ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز تم بثها الاثنين عما إذا كان قد تحدث مع شي منذ بدء ولايته الثانية وأجاب «نعم.. لقد تحدثت معه وأتحدث إلى المقربين منه أيضا».

مع ذلك، ردا على سؤال خلال إفادة صحافية منتظمة الثلاثاء سعيا لتأكيد المكالمة، أجابت وزارة الخارجية الصينية ببساطة بالإشارة إلى محادثة جرت قبل ثلاثة أيام من تنصيب ترامب.

وقال المتحدث باسم الوزارة قوه جيا كون «في 17 يناير، أجرى الرئيس شي جينبينج محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب. أصدر الجانب الصيني بيانا صحافيا بذلك».

وأعلن ترامب عن رسوم جمركية باهظة على شركاء تجاريين رئيسيين بما في ذلك الصين والمكسيك وكندا منذ توليه منصبه، وانتقد ما اعتبره ممارسات تجارية غير عادلة بحق بلاده بالإضافة إلى اتهام الصين بأن لها دورا في أزمة الفنتانيل المدمرة في الولايات المتحدة.