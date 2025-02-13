موعد مباراة النصر السعودي والأهلي والقناة الناقلة

رياض - احمد صلاح - تنطلق اليوم الخميس مباراة كرة القدم المرتقبة بين نادي النصر السعودي ونادي الأهلي، في إطار منافسات الدوري السعودي للمحترفين. المباراة ستقام على أرضية ملعب الجوهرة المشعة، حيث من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة (8:30 مساءً بتوقيت السعودية).

القناة الناقلة للمباراة:

ستكون مباراة النصر ضد الأهلي متاحة للمشاهدة عبر قناة SSC1 HD، وهي القناة الرياضية السعودية الرسمية التي تبث أهم الأحداث الرياضية في المملكة.

أبرز اللاعبين:

يعتمد نادي النصر بشكل كبير على نجمه العالمي كريستيانو رونالدو، بالإضافة إلى لاعبين مميزين مثل ساديو ماني. من جانب آخر، يعتمد الأهلي على المهاجم الإنجليزي إيفان توني والنجم الجزائري رياض محرز.

التشكيل المتوقع للأهلي:

حراسة المرمى: ميندي .

. خط الدفاع: بسام الحريجي ، إيبانيز ، ديميرال ، علي مجرشي .

، ، ، . خط الوسط: كيسيه ، فيجا ، الجهني .

، ، . خط الهجوم: جالينيو، إيفان توني، رياض محرز.

التشكيل المتوقع للنصر:

حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا .

. خط الدفاع: سلطان الغنام ، أوتافيو ، عبد الإله العمري ، غوستافو .

، ، ، . خط الوسط: لويز غوستافو ، أندرسون تاليسكا ، عبد الرحمن غريب .

، ، . خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، ساديو ماني، أندرسون تاليسكا.

توقعات المباراة:

تعد هذه المباراة فرصة لكل من الفريقين لتقريب الفارق في النقاط بينهما وبين المتصدر الهلال. مع وجود لاعبين مثل رونالدو وماني في صفوف النصر، وإيفان توني ورياض محرز في صفوف الأهلي، من المتوقع أن تشهد المباراة مستويات عالية من الأداء والتشويق.