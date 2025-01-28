إدارة جديدة لفريق عبري لرياضة التزلج

عبري ـ من سعيد الغافري: عقدت الجمعية العمومية لفريق عبري لرياضة التزلج اجتماعها السنوي بمقر الفريق بولاية عبري بمحافظة الظاهرة. جرى خلال الاجتماع استعراض الانجازات التي تحققت في الفترة الماضية وتسليط الضوء على البطولات التي شارك فيها الفريق والتحديات التي واجهها اضافة إلى التطورات التي شهدها الفريق على مدار العام. وتم خلال الاجتماع تشكيل إدارة جديدة للفريق، حيث اختارت الجمعية العمومية سالم بن راشد الاسماعيلي رئيسا للفريق لمدة عامين وعبدالرحمن بن خليفة الكلباني نائبا للرئيس وغيث بن جمعة الشندودي امينا للسر وخليل بن عيد الوائلي امينا للصندوق وهلال بن سالم الغافري ومحمد بن مرهون الشكيلي ومي بنت محمد المعمرية ونهى بنت سالم العبرية أعضاء اداريين للفريق.

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