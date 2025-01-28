فريق نخبة صور للدراجات الهوائية ينظم مسيرا رياضيا

صور ـ من عبدالله بن محمد باعلوي:

نظم فريق نخبة صور للدراجات الهوائية مسيرا رياضيا بالدراجات من ولاية صور إلى جزيرة مصيره تحت مسمى رحلة الدراجة الصحية لمسافة ما يقارب ٢٨٠ كيلو متر مشاركة منهم في فعاليات ملتقى مصيره الشتوي، وذلك بالتعاون مع مكتب محافظة جنوب الشرقية وجمعية السرطان فرع جنوب الشرقية وجمعية المرأة العمانية بمصيره .هدف المسير الرياضي الصحي إلى تعزيز ثقافة الرياضة واستخدام الدراجة الهوائية كنمط حياة صحية، وتوعية المجتمع بأهمية الوقاية من الأمراض، وإبراز جمال المواقع الطبيعة والسياحية في المحافظة.

وتم خلال المسير الرياضي والتي شارك فيها ١٥ دراجا من فريق نخبة صور للدراجات الهوائية توزيع مطويات توعوية عن مرض السرطان وتجنب مرض السكر والسمنة وتشجيع المجتمع على ممارسة الرياضة.