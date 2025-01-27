باريس ـ أ.ف.ب: سقط مرسيليا أمام مضيفه نيس 0-2، ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، سجل الإيفواري إيفان جيسون (7) ومحمد علي-شو (51) هدفي نيس، وتجمد رصيد مرسيليا الذي مُني بخسارته الرابعة هذا الموسم عند 37 نقطة متأخرًا بفارق 10 نقاط عن باريس سان جرمان المتصدر، في حين رفع نيس الذي حافظ على سجله خاليًا من الخسارة على أرضه هذا الموسم رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع مشددًا الخناق على موناكو الثالث بفارق نقطة، ويمرّ نادي الجنوب بقيادة مدربه الإيطالي روبرتو دي تزيربي بفترة صعبة إذ بعد خروجه من الكأس أمام ليل، لم يحصد سوى نقطة في مباراتين.

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