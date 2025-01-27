18 شوطا فـي منافسات اليوم الثالث للسباق الختامي للهجن على ميدان صحار

بمشاركة كبيرة من ملاك ومضمري الهجن من سلطنة عمان ودول الخليج

تصوير ـ العُمانيَّة :



صحار ـ العُمانية: شهدت أشواط اليوم الثالث من السباق الختامي للهجن على ميدان سباقات الهجن بولاية صحار بمحافظة شمال الباطنة، الذي ينظمه الاتحاد العُماني لسباقات الهجن تنافسًا قويًّا بمشاركة مُلاك ومضمري الهجن من سلطنة عُمان ودول الخليج. حيث جاءت نتائج الأشواط البالغ عددها 18، وخُصصت لفئة اللقايا، كالآتي: ففي الشوط الأول لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول صحاري لمالكها محمد بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثاني التماس لمالكها محمد بن سعود الحرسوسي، وفي المركز الثالث مجره لمالكها مطر بن سعود المحرمي. وفي الشوط الثاني لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول دمعة لمالكها سعيد بن حمد الجحافي، وفي المركز الثاني حفلة لمالكها حمود بن سلطان الغفيلي، وفي المركز الثالث راهية لمالكها محمد بن حميد الوهيبي. أما في الشوط الثالث لفئة اللقايا جعدان، فجاء في المركز الأول شاهين لمالكه سالم بن سليم الجحافي، وفي المركز الثاني السريع لمالكه محمد بن علي الوهيبي، وفي المركز الثالث وافي لمالكه أسعد بن عامر العمري. وفي الشوط الرابع لفئة اللقايا أبكار، حصلت على المركز الأول الظبي لمالكها محمد بن سلطان الدرعي، وفي المركز الثاني الدبلوماسية لمالكها محمد بن العبد الشرقي الحرسوسي، وفي المركز الثالث غنايم لمالكها حمدان بن محمد الدرعي. وفي الشوط الخامس لفئة اللقايا جعدان، جاء في المركز الأول والم لهجن البشائر ومضمره جاسم بن قبيلي المحاربي، وفي المركز الثاني العالمي لمالكه ماجد بن علي الدرعي، وفي المركز الثالث الغزال للهجانة السلطانية ومضمره سيف بن عبدالله الحبسي.وفي الشوط السادس لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول الشاهينية لمالكها أحمد بن محمد الدرعي، وفي المركز الثاني الشراريه لمالكها سلطان سعيد مهير بالرحمه الدرمكي، وفي المركز الثالث راهية لمالكها مسعود بن ناصر اليحمدي. أما في الشوط السابع لفئة اللقايا أبكار، فجاءت في المركز الأول سيوف لمالكها محمد بن شليويح الجنيبي، وفي المركز الثاني الظبي لمالكها عبدالله بن سالم الوهيبي، وفي المركز الثالث الشميمية لمالكها مخلد بن محمد المالكي. وفي الشوط الثامن لفئة اللقايا جعدان، حصل على المركز الأول شاهين لمالكه ناصر بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثاني الفايز لمالكه صقر بن سالم المسعودي، وفي المركز الثالث الشميمي لمالكه مانع بن حمد الوهيبي. أما في الشوط التاسع لفئة اللقايا أبكار، فجاء في المركز الأول مثايل لمالكه حمود بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثاني الشهامة لمالكه راشد بن سالم الطوقي، وفي المركز الثالث إزعاج لمالكه عبدالله بن سلطان المثيمني. وفي الشوط العاشر لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول نجوى لمالكها حمود بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثاني نوادر لمالكها إبراهيم بن سعيد الدرعي، وفي المركز الثالث حلا لمالكها زياد بن سعيد البلوشي. وفي الشوط 11 لفئة اللقايا جعدان، جاء في المركز الأول الباهر لمالكه حمود بن عبدالله المحاربي، وفي المركز الثالث متعب لمالكه حمد بن محمد الوهيبي. وفي الشوط 12 لفئة اللقايا أبكار، حصلت على المركز الأول قمرية لمالكها عبدالله بن مسعود الزرعي، وفي المركز الثاني الشبابية لمالكها ناصر بن سعيد المهري، وفي المركز الثالث النود لمالكها حمد بن سعيد الحبسي. وفي الشوط 13 لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول جلموده لمالكها علي بن سعيد الكعبي، وفي المركز الثاني عرايف لمالكها عبدالله بن مسعود الزرعي، وفي المركز الثالث الريف لمالكها سعود بن علي الجابري.وفي الشوط 14 لفئة اللقايا جعدان، جاء في المركز الأول هجام لمالكه فاضل بن عبدالله الجحافي، وفي المركز الثاني نجد لمالكه سالم بن سعيد الجابري، وفي المركز الثالث درب لمالكه أحمد بن حمد العمري.وفي الشوط 15 لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول أسرار لمالكها علي بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثاني لمحه لمالكها محمود بن محمد الوهيبي، وفي المركز الثالث ناصية لمالكها علي بن حمد الشبلي. وفي الشوط 16 لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول الفايضة لمالكها حمدان بن مفتاح الهنائي، وفي المركز الثاني سمحة لمالكها عبدالله بن مبارك المقيمي، وفي المركز الثالث نوادر لمالكها رصاص سالم رصاص العامري.وفي الشوط 17 لفئة اللقايا جعدان، جاء في المركز الأول معزز لمالكه سلطان بن زايد الجحافي، وفي المركز الثاني الكنج لمالكه علي بن خميس الجنيبي، وفي المركز الثالث شاهين لمالكه يوسف بن هاشل البويقي. وفي الشوط 18 لفئة اللقايا أبكار، جاءت في المركز الأول الشاهينية لمالكها علي بن سعيد الهاشمي، وفي المركز الثاني الشاهينية لمالكها سعيد بن أحمد الجنيبي، وفي المركز الثالث الظبي لمالكها جاسم بن محمد القعنوني.