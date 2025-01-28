نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الهلال السعودي يعلن فسخ عقد نيمار في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن نادي الهلال السعودي، اليوم الثلاثاء، رحيل المحترف البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد إنهاء عقده بالتراضي.

اتفقت إدارة نادي الهلال مع نيمار على إنهاء العلاقة التعاقدية معه بالتراضي.

وتقدم نادي الهلال، خلال بيانه الرسمي، بالشكر والتقدير إلى نيمار على الفترة التي قضاها داخل صفوف الفريق السعودي.

وجاء اتفاق الهلال مع نيمار على إنهاء عقده تمهيدًا لانتقال اللاعب البرازيلي إلى نادي سانتوس في ميركاتو يناير الجاري.

جدير بالذكر أن نيمار انتقل إلى الهلال في صيف 2023 قادماً من باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة مدتها موسمين.