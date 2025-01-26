البشائر يفوز على نزوى والسيب على أهلي سداب

فـي نهائيات دوري كرة السلة تصوير ـ منصور الصلتي :

حقق نادي البشائر فوزًا مُهمًّا على حساب نادي نزوى بنتيجة 71-50. وبهذا الفوز يتصدر الترتيب العام من التصفيات النهائية لدوري عام سلطنة عُمان لكرة السلة 2024-2025 برصيد 8 نقاط، فيما وصل نزوى للنقطة 5، وفي المباراة الثانية استطاع السيب الفوز على نادي أهلي سداب بنتيجة 77-50، ليصل السيب للنقطة 7، فيما وصل أهلي سداب للنقطة 4، وذلك في المباريات التي اقيمت على الصالة الفرعية لمجمَّع السُّلطان قابوس الرياضي ببوشر. جاءت المباراتان قويتين ومثيرتين من طرفي المواجهات، ففي المباراة الأولى نجح البشائر في تحقيق الفوز على أهلي سداب بعدما تفوق في ثلاث فترات في حين لم يسعف تفوق نزوى في الربع الأول لتحقيق الفوز نتيجة فارق النقاط في باقي الفترات، حيث أنهى البشائر فترات المباراة الأربع 11-12 و15-8 و24-13 و21-13 لتنتهي المباراة بفوز البشائر على نزوى بنتيجة 71-50. وفي المباراة الثانية تمكن السيب من الفوز على أهلي سداب بنتيجة 77-50، في مباراة مثيرة بدأ فيها أهلي سداب الربع الأول بشكل جيد، لكن السيب نجح بعدها في التعديل والتقدم وزيادة الفارق، حيث أنهى السيب فترات المباراة على النحو الآتي: 16-17 و13-6 و25-19 و23-8 لتنتهي المباراة بفوز السيب على أهلي سداب بنتيجة 77-50.

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