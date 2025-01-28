نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد أهم مباريات اليوم الثلاثاء في جميع البطولات والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث قطاع كبير من عشاق ومحبي كرة القدم عن مواعيد مباريات الدوريات العربية والمحلية من أجل متابعة نجومهم المفضلين تحديدا الدوري المصري في الموسم الحالي.

ستقام مباراة واحدة في كأس السوبر الكويتي وستقام مبارتين في الدوري المصري في الموسم الحالي.

تعتبر قنوات الكويت الرياضية حاصلة على ملكية إذاعة بطولة كأس السوبر الكويتي في منطقة الشرق الأوسط بينما تقوم قنوات أون تايم سبورت المصرية بنقل مباريات الدوري المصري.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي أبرز المباريات في جميع البطولات اليوم:

* كأس السوبر الكويتي:

- الكويت والقادسية الساعة 6 وربع مساء بتوقيت مصر

* مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري:

- البنك الأهلي وبتروجيت الساعة 4 مساء بتوقيت مصر

- سموحة وزد إف سي الساعة 7 مساء بتوقيت مصر