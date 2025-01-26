انتخابات رئاسية فـي بيلاروسيا

مينسك ـ وكالات: توجه الناخبون في بيلاروسيا إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيس جديد.
ويتنافس في الانتخابات مرشحون هم: الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي أوليغ غايدوكيفيتش، والشيوعي سيرغي سيرانكوف، ورئيس الحزب الجمهوري للعمل والعدالة ألكسندر خيزنياك، والناشطة غير الحزبية آنا كانوباتسكايا.
وفتحت مراكز الاقتراع بمشاركة أكثر من 450 مراقبًا دوليًّا من 49 دولة، وسط غياب المراقبين الغربيين.
ولم تفتح السُّلطات مراكز اقتراع في الخارج، مبررة ذلك بعدم وجود تدابير أمنية في مراكز الاقتراع التي تم إنشاؤها سابقا على أراضي دول أخرى، وتقليص عدد الموظفين الدبلوماسيين البيلاروسيين في بعض البلدان.
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