ملامح نكبة جديدة فـي الضفة .. نزوح أكثر من 3 آلاف عائلة مع تواصل العدوان على جنين

تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الأولى وخروقات الاحتلال مستمرة بغزة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تشكلت ملامح نكبة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية المحتلة مع تواصل العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، حيث أشار المتحدث باسم مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان إلى أن العدوان في جنين أدى إلى نزوح 3000 عائلة، مع انقطاع المياه والكهرباء. وأضاف «يجب التحقيق في جميع عمليات القتل أثناء إنفاذ القانون بشكل شامل ومستقل، ومحاسبة المسؤولين عن القتل غير القانوني». وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على مدينة ومخيم جنين لليوم الخامس على التوالي مخلفا، 14 شهيدا وعشرات الإصابات، وتدمير وهدم وحرق عشرات المنازل وتدمير للبنية الأساسية فيها. يأتي ذلك فيما أصيب شاب بالرصاص الحي الليلة قبل الماضية خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم العروب شمال الخليل. وذكرت مصادر أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المخيم من الجهة الشرقية، وانتشرت في منطقة «البص» ومحيط «البركة الرومانية»، واعتلى الجنود أسطح بعض المنازل، وسط إطلاق للرصاص وقنابل الصوت والغاز السام، ما أدى لإصابة شاب بالرصاص الحي في القدم. في غزة مضى اتفاق وقف إطلاق النار لليوم السابع مع تنفيذ الجزء الثاني من المرحلة الاولى والمتمثل بإطلاق كتائب القسام سراح أربع أسيرات مجندات في جيش الاحتلال الاسرائيلي مقابل ٢٠٠ اسير فلسطيني يطلق سراحهم إلى رام الله وعبر كرم ابو سالم تمهيدا لابعاد عدد منهم. واستمرت الخروقات الاسرائيلية في مطلع اليوم السابع مع تحليق الطيران الحربي في أجواء القطاع، بعد استمرار تحليق طيران الاستطلاع طوال ساعات الليل. وأطلقت قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين في رفح أكثر من مرة . يذكر ان ٢٠ استشهدوا من رفح خلال سبعة ايام من وقف اطلاق النار، فيما تم انتشال العشرات من نفس المحافظة. وتقدمت قوة إسرائيلية شمال شرق منطقة «تبة 86» جنوب شرق مدينة دير البلح يترافق ذلك مع تواصل إطلاق نار وقدائف صوتية بشكل متقطع من الآليات. وحذر جيش الاحتلال النازحين من التحرك من الجنوب إلى الشمال موضحا ان الأمر مرتبط بإتمام عملية التبادل. في سياق متصل أعلنت الأمم المتحدة ان ٣٩٩ شاحنة محملة بالبضائع دخلت إلى قطاع غزة في اليوم السادس من وقف إطلاق النار، فيما من المتوقع دخول عدد قليل من الشاحنات أمس نظرا لاغلاق معبر كرم ابو سالم واقتصار دخول الشاحنات على معبر رفح، وتعمل منظمة الصحة العالمية على تكثيف جهودها الإغاثية بقطاع غزة من خلال توزيع الوقود والمعدات الطبية والأدوية لعلاج عشرات آلاف الأشخاص الذين يعيشون في ظروف صحية بائسة منذ 15 شهرًا.