العالم اليوم - وول ستريت تفتح على ارتفاع في آخر جلسات 2024

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 05:21 مساءً - فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على ارتفاع في آخر جلسة تداول في عام 2024 لتواصل موجة صعود بدأت قبل أكثر من عامين في ظل مؤشرات على متانة الاقتصاد الأميركي بعد جائحة فيروس كورونا وآمال خفض تكاليف الاقتراض واستمرار الهوس بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 63 نقطة، أو 0.15 بالمئة، إلى 42636.7 نقطة. وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 12.8 نقطة، أو 0.22 بالمئة، إلى 5919.74 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع 64.6 نقطة، أو 0.33 بالمئة، ليسجل 19551.358 نقطة.

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