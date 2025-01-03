نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة فاركو والترسانة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف فعاليات بطولة كأس مصر وبالتحديد دورها ٣٢ والذي يشهد مواجهات قوية ومثيرة من أجل الوصول لأفضل نقطة في البطولة.

ويواجه فاركو نظيره الترسانة في مباراة تشهد صحوة كبيرة من الشواكيش في مسابقة دوري المحترفين ليكون السعي من أجل صناعة مفاجاة في الكأس.

موعد مباراة فاركو والترسانة

تنطلق صافرة بداية المباراة قي تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثانية والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستضيف ستاد حرس الحدود المباراة المرتقبة بين الفريقين.

ويقود المباراة محمود رشدي ويعاونه عمرو جمعة مساعد أول، محمد أحمد أبو رحاب مساعد ثان، ويتواجد محمد رمضان حكما رابعا.

تنطلق صافرة بداية المباراة قي تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.