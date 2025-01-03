نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الجونة والقناة في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتواصل فعاليات بطولة كأس مصر وبالتحديد دورها ٣٢ والذي يشهد مواجهات قوية ومثيرة من أجل الوصول لأفضل نقطة في البطولة.

وكانت القرعة قد أوقعت الجونة في مواجهة نادي القناة ممثل دوري المحترفين، لتكون مواجهة قوية خاصة كون القناة أحد الأندية الجماهيرية.

موعد مباراة الجونة أمام القناة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الثانية والنصف مساء بتوقيت القاهرة الثالثة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد خالد بشارة في الجونة مباراة الفريقين.

طاقم حكام مباراة الجونة أمام القناة

ويقود المباراة طاقم تحكيم مكون عاطف حسين ويعاونه كلا من وليد حميد مساعد أول، وائل عاطف مساعد ثان، عصام بكر حكما رابعا.

ويراقب المباراة أحمد سعيد ببنما يقيم الحكام عبد الصبور محمد.