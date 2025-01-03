"FBI": لا يوجد حتى الآن أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورليانز ولاس فيغاس

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أحمد جودة - القاهرة - استبعد مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي وجود أي صلة بين الهجمات الإرهابية في نيو أورلينز ولاس فيغاس في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة.

وقال راي في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "في الوقت الحالي، لا توجد أي علاقة محددة بين الهجوم الإرهابي في نيو أورلينز والهجوم الإرهابي في لاس فيغاس"، مشيرا إلى أن "التحقيق لا يزال في مرحلة مبكرة".

وكانت شبكة "nbc news" الأمريكية قد أفادت يوم أمس الأربعاء بأن شخصا قتل و7 آخرين أصيبوا في انفجار شاحنة من طراز "تسلا سايبرترك" أمام المدخل الرئيسي لفندق ترامب في لاس فيغاس.

من جانبها أشارت شبكة "ABC" الأمريكية نقلا عن مسؤول، إلى أن السلطات تتعامل مع انفجار شاحنة "سايبرترك" على أنه محتمل أن يكون عملا إرهابيا.

وذكر مسؤول مطلع على التحقيق لشبكة "ABC News" أن الشاحنة كانت تنقل على متنها حمولة من قذائف الهاون على شكل ألعاب نارية.

وأكد أنه حتى يتم تحديد الدافع، تتعامل الشرطة مع الانفجار باعتباره عملا إرهابيا محتملا ويجري جمع الأدلة والتحقيق في الحادث.

وكشفت قناة "KTNV-TV" الأمريكية اليوم الخميس أن المشتبه به في انفجار لاس فيغاس بالقرب من برج ترامب هو جندي سابق في الجيش الأمريكي يدعى ماثيو ليفيلسبرغر.

إلى ذلك، اقتحمت شاحنة تحمل علم تنظيم الدولة الإسلامية حشدا من المحتفلين بعيد رأس السنة في شارع بوربون بنيو أورلينز. وبعد توقف السيارة، بدأ رجل بإطلاق النار على رجال الشرطة وتم قتله جراء إطلاق النار المضاد. ووفقا لأحدث البيانات، أسفر الهجوم الإرهابي عن مقتل 15 شخصا، فيما أصيب ما لا يقل عن 30 آخرين.

وكشفت شبكة "إن بي سي نيوز" الأمريكية نقلا عن مصادر أمنية، أن المشتبه بتنفيذه هجوم نيو أورلينز، يدعى شمس الدين جبار.

وقتل جبار أثناء تبادل إطلاق النار مع الشرطة وكان يحمل عبوات ناسفة وعلم "داعش" في الشاحنة التي كان يقودها، حسب السلطات المحلية والاتحادية.

وقال متحدث باسم الجيش الأمريكي لشبكة CNN إن جبار خدم في الجيش لأكثر من عقد من الزمن، وتم ارساله إلى أفغانستان من فبراير 2009 إلى يناير 2010.

وبعد أن ترك الخدمة الفعلية في يناير 2015، خدم جبار في احتياطي الجيش حتى يوليو 2020، عندما ترك الخدمة برتبة رقيب أول.

وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن منفذ هجوم نيو أورلينز نشر فيديو قبل العملية يؤكد أنه استلهم هجومه من تنظيم "داعش" الإرهابي.

وأكد بايدن أن السلطات تحقق في ما إذا كانت هناك روابط بين هجوم نيو أورلينز، وانفجار شاحنة "تسلا سايبرترك" في لاس فيغاس.

من جهته، ذكر المياردير الأمريكي إيلون ماسك في تدوينة أن الانفجار يبدو أنه عمل إرهابي، مشيرا إلى أنه تم استئجار كل من شاحنة "تسلا سايبرترك" والقنبلة الانتحارية "F-150" في نيو أورلينز وربما يكون هناك ارتباط بينهما بطريقة ما