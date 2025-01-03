نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة طلائع الجيش والاوليمبي في كأس مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستأنف فعاليات بطولة كأس مصر وبالتحديد دورها ٣٢ والذي يشهد مواجهات قوية ومثيرة من أجل الوصول لأفضل نقطة في البطولة.

ويواجه طلائع الجيش نظيره الأولمبي ممثل القسم الثاني والذي يطمح في تحقيق المفاجاة والتأهل لدور الستة عشر من البطولة.

موعد مباراة طلائع الجيش والأولمبي في بطولة الكأس

تنطلق صافرة بداية المباراة قي تمام الخامسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة السادسة والنصف مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويستقبل ستاد جهاز الرياضة العسكري مباراة الفريقين المرتقبة.

طاقم حكام مباراة طلائع الجيش والأولمبي

يقود المباراة سيد شعبان ويعاونه صالح محمد مساعد أول، عماد الشامي مساعد ثان، ويتواجد محمد عادل حكما رابعا.

ويتواجد عاطف الايوبي مراقبا للمباراة وتوفيق السيد مقيم للحكام.