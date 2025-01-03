يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الآن بجودة عالية

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أحمد جودة - القاهرة - يلا شوت بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري الآن بجودة عاليةمباراة الأهلي وشباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا…كل ما تحتاج معرفته عن موعد المباراة والقنوات الناقلة.

تعرف على تفاصيل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يترقب عشاق كرة القدم في الوطن العربي قمة كروية بين النادي الأهلي المصري وشباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا 2025.

حيث تقام المباراة مساء اليوم الجمعة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة 3 يناير 2025 على ملعب "5 جويلية" بالجزائر.

في مواجهة ينتظرها الملايين بشغف.

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تعرف على موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة:

√ 9:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

√ 10:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

كما يسعى الأهلي لمواصلة تفوقه في المجموعة بعد فوزه الكبير في الجولة السابقة بنتيجة 6-1.

بينما يطمح شباب بلوزداد لتعويض خسائره وإحياء آماله في التأهل للدور المقبل.

إليك ترتيب المجموعة مع الوصول إلى الجولة الرابعة قبل مواجهة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث تبدو المنافسة محتدمة بين الفرق الأربعة في المجموعة وجاء الترتيب كالتالي:

√ الأهلي: المركز الأول برصيد 7 نقاط من 3 مباريات.

√ أورلاندو بيراتس (جنوب إفريقيا): المركز الثاني برصيد 5 نقاط.

√ شباب بلوزداد (الجزائر): المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

√ ستاد أبيدجان (كوت ديفوار): المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

بث مباشر مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري

أهمية المباراة للنادي الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

يدخل الأهلي اللقاء واضعًا نصب عينيه الحفاظ على الصدارة وضمان التأهل إلى الدور ربع النهائي مبكرًا.

بينما يمثل اللقاء فرصة لشباب بلوزداد للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق نتيجة إيجابية تحافظ على آماله في المنافسة.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

لتتمكن الجماهير من متابعة هذه القمة المرتقبة، سيتم بث المباراة عبر العديد من القنوات المفتوحة والمشفرة:

1. قناة الجزائرية الأرضية:

√ القمر الصناعي: النايل سات.

√ التردد: 11680.

√ الاستقطاب: أفقي (H).

√ معدل الترميز: 27500.

√ فك الشفرة: إدخال الرمز 1100001100000000.

2. قناة بي إن سبورت القطرية المشفرة:

√ التردد: 12604.

√ الاستقطاب: أفقي (H).

√ معدل الترميز: 27500.

√ التعليق: حسن العيدروس.

3. قناة أون تايم سبورت:

√ التردد: 11861.

√ الاستقطاب: أفقي (H).

√معدل الترميز: 27500 4.

√ قنوات الشيرينج:

√ أموس 5stars HD

√ أسترا 19 BN MAX 10

كيفية فك شفرة قناة الجزائرية الأرضية لمتابعة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث يمكن لجماهير الأهلي وشباب بلوزداد مشاهدة المباراة مجانًا عبر القناة الجزائرية الأرضية.

و لفك الشفرة اتبع الخطوات التالية:

1. ضبط جهاز الاستقبال على التردد 11680.

2. إدخال الرقم السري الافتراضي للجهاز (عادة يكون 0000 أو 1111).3.

3. إدخال رمز فك الشفرة:1100001100000000.

• عبر قمر هوت بيرد:

• التردد: 12577.

• الاستقطاب: أفقي (H).

• معدل تصحيح الخطأ: 3/4.

• جودة البث: SD.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام مواجهة شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

من المنتظر أن يدفع المدير الفني للنادي الأهلي بتشكيلة قوية لتحقيق الفوز خارج الديار.

و يأتي التشكيل المتوقع كالتالي:

•حراسة المرمى: محمد الشناوي.

•خط الدفاع: ياسر إبراهيم، رامي ربيعة، علي معلول، وأكرم توفيق.

•خط الوسط: عمرو السولية، أليو ديانغ، ومحمد مجدي أفشة.

•خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، ومحمد شريف.

توقعات الجماهير قبل مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا

حيث تعد المباراة بالكثير من الإثارة والندية بين فريقين كبيرين.

الأهلي يعتمد على خبرته القارية لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز صدارته.

بينما يعوّل شباب بلوزداد على جماهيره الحماسية لاستعادة توازنه والمنافسة بقوة.

كيف تتابع مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا؟

للحصول على أفضل تجربة مشاهدة:

1. تأكد من ضبط الترددات الخاصة بالقناة الجزائرية الأرضية أو قنوات الشيرينج.

2. استمتع بتحليل ما قبل المباراة واستوديوهات التحليل المتوفرة عبر القنوات الناقلة.

كما ينتظر عشاق الكرة الإفريقية مواجهة نارية بين فريقين طامحين.

هل يتمكن الأهلي من حسم التأهل مبكرًا، أم أن شباب بلوزداد سيعيد ترتيب أوراق المجموعة؟

الإجابة تأتي مع صافرة النهاية الليلة.