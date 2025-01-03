نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كونسيساو يحدد تشكيل ميلان ضد يوفنتوس في نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد البرتغالي سيرجو كونسيساو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ميلان، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة يوفنتوس، في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، المقام على الأراضي السعودية.

موعد مباراة ميلان ضد يوفنتوس

يلتقي الروسونيري مع السيدة العجوز، مساء اليوم الجمعة الموافق 3 يناير 2025 على ملعب "الأول بارك" في المملكة العربية السعودية، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر الإيطالي، وتنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ميلان المتوقع أمام يوفنتوس

حراسة المرمي: مينيان

خط الدفاع: ثيو هيرنانديز – ماليك ثياو – جابيا – إيمرسون

خط الوسط: بن ناصر – تيجاني ريندرز – يوسف فوفانا

خط الهجوم: خيمينيز – موراتا – بولسيتش

وتنقل مباراة ميلان ضد يوفنتوس عبر قناة أبوظبي الرياضية الثانية، وتذاع المباراة كذلك على شبكة قنوات "SSC" السعودية الرياضية.