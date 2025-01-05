روسيا تسقط 61 مسيّرة أوكرانية

روسيا تسقط 61 مسيّرة أوكرانيةأعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن أنظمة الدفاع الجوي دمرت خلال الليلة الماضية 61 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق الأراضي الروسية.

وقالت الوزارة في بيان لها: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة 61 طائرة مسيرة، إذ تم إسقاط 37 فوق أراضي مقاطعة روستوف، و20 طائرة فوق أراضي مقاطعة بريانسك، واثنتين فوق أراضي مقاطعة فورونيج، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود وواحدة فوق أراضي مقاطعة أوريول".

وفي المقابل، أعلن الجيش الأوكراني اليوم عن ارتفاع عدد القتلى والجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب في فبراير 2022، إلى نحو 796 ألفًا و490 جنديًّا، بينهم 1730 لقوا حتفهم أو أصيبوا، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وبحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، فإن قواتها دمرت منذ بداية الحرب 9686 دبابة، و20119 مركبة قتالية مدرعة، و21603 أنظمة مدفعية، و1032 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضًا تدمير 369 طائرة حربية، و331 مروحية، و21447 طائرة مسيرة، و3006 صواريخ كروز، و28 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و32940 من المركبات وخزانات الوقود، و3677 من وحدات المعدات الخاصة.

تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الصادرة عن موسكو وكييف تتضارب حول المعطيات الميدانية، دون إمكانية التحقق من تلك المعطيات من مصدر مستقل، نظرًا لظروف الحرب والمعارك المستمرة منذ فبراير 2022.