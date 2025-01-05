العالم اليوم - وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تبدأ هجوما مضادا في كورسك

انتم الان تتابعون خبر وسائل إعلام روسية: أوكرانيا تبدأ هجوما مضادا في كورسك من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:21 مساءً - نقلت وسائل إعلام رسمية روسية عن وزارة الدفاع قولها إن أوكرانيا شنت هجوما مضادا في منطقة كورسك غرب روسيا اليوم الأحد.

وتوغلت قوات أوكرانية عبر الحدود إلى داخل كورسك في اجتياح مفاجئ في السادس من أغسطس الماضي وقاومت على مدى الأشهر الخمسة المنقضية محاولات روسيا لطردها.

ونقلت وكالات أنباء عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية صدت هجومين أوكرانيين مضادين هناك اليوم الأحد.

كذلك ذكر مدونو ‬‬حرب روس اليوم الأحد أن قوات أوكرانية شنت هجوما جديدا كبيرا في منطقة كورسك غرب روسيا.

وتشير تقارير من مدونين روس إلى أن الهجوم الأوكراني الأحدث وضع القوات الروسية في موقف دفاعي.

وعلى الرغم من أن هؤلاء المدونين يؤيدون حرب موسكو في أوكرانيا، فإنهم كثيرا ما ينتقدون في تدويناتهم ما يصفونه بالفشل والانتكاسات الروسية.

وقالت قناة أوبراتيفني سفودكي أو (التقارير العملياتية) على تطبيق تلغرام إنه "على الرغم من الضغوط القوية من العدو، تحافظ وحداتنا على مواقعها بشكل بطولي".

وأضافت أن هناك معارك بالمدفعية والأسلحة الصغيرة، وأن أوكرانيا تستخدم مركبات مدرعة غربية لنقل أعداد كبيرة من قوات المشاة.

ولكن أحد المدونين المؤثرين، وهو يوري بودولياك، قال إن هذه على الأرجح مناورة أوكرانية لتشتيت الانتباه، ربما للتحضير لهجوم آخر.