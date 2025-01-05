العالم اليوم - غزة.. ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 45805

انتم الان تتابعون خبر غزة.. ارتفاع حصيلة قتلى القصف الإسرائيلي إلى 45805 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:21 مساءً - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي إلى 45,805 قتلى، إلى جانب 109,064 إصابة، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم: "ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، ووصل منها للمستشفيات 88 شهيدا و208 مصابين" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت أنه في "اليوم الـ457 للعدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

وكانت مصادر طبية قالت في وقت سابق اليوم الأحد إن 28 فلسطينيا، بينهم 7 أطفال، قتلوا في غارات إسرائيلية مكثفة على غزة ووسط القطاع.

من ناحية ثانية، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن محافظة القدس وثقت مقتل 82 مواطنا وإصابة 296 آخرين بالرصاص الحي والمطاطي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من أكتوبر 2023، وحتى نهاية العام الماضي.