انت الأن تتابع خبر بيولي يكشف.. 3 أندية من دوري روشن تستحق المشاركة في دوري أبطال أوروبا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تحدث الايطالي ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق النصر، حول مغادرته قلعة الروسونيري “ميلان” بعد ثمانية أشهر من تركه سان سيرو.

وكشف بيولي عن وجود خلافات بينه وبين زلاتان إبراهيموفيتش وباولو مالديني خلال فترة تواجده في ميلانو، الى جانب الحديث عن حقيقة تدريبه لأحد أعظم اللاعبين في التاريخ، كريستيانو رونالدو، في نادي النصر.

تصريحات نارية

ووفقا لموقع “فوتبول إيطاليا”، فقد أشاد بيولي بجودة كرة القدم في الدوري السعودي للمحترفين، حيث يرى أن ثلاثة أو أربعة فرق ستكون قادرة على المنافسة على المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا إذا كانت تلعب افتراضيًا في الدوري الإيطالي.

وحول علاقته بابراهيموفيتش، علق بيولي بقوله: “لقد كتب لي عندما انضممت إلى نادي النصر، وهنأته بعد الفوز أمام ريال مدريد، وعانقنا بعضنا عندما التقينا هنا في الرياض. كان من دواعي سروري أن أدربه، رغم أن الأمر لم يكن سهلاً، لكن هذا جزء من متعة التجربة”.

واختتم: “بالتأكيد سيتذكر “النقاش” المهم الذي أجريناه في مكتبي، فقد كان مفيدًا لي!”.

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