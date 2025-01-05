أخبار اليمن : تحذير جديد للمواطنين: برد قارس وصقيع

تحذير جديد للمواطنين: برد قارس وصقيع
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر استمرار الأجواء باردة وشديدة والبرودة في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة.
وذكر المركز في نشرته الجوية، أنه يتوقع أجواء شديدة البرودة في محافظات ذمار، البيضاء، صنعاء، عمران، صعدة ومرتفعات الضالع، لحج، مأرب والجوف مع إمكانية تشكل الصقيع على أجزاء منها.
في حين قد تكون الأجواء باردة إلى شديدة البرودة في مرتفعات إب، أبين، حضرموت، المهرة والمناطق الصحراوية، وباردة في مرتفعات حجة، المحويت، ريمة وتعز.
وأوضح المركز أن أدنى درجات الحرارة المسجلة في بعض محطات الرصد الجوي صباح اليوم جاءت على النحو الآتي: ذمار (رصابة): -1.6، البيضاء (ذي ناعم): -0.5، ذمار: 0.6، عمران: 1، صنعاء: 2.2، سيئون: 3.2، إب: 6.1 درجات مئوية.
وحذر المواطنين في المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والصحارى من الأجواء الباردة والشديدة البرودة أثناء ساعات الليل والصباح الباكر.
ودعا المزارعين إلى تخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المزروعات من آثار البرودة الشديدة وكذلك رعاة الماشية ومربي النحل والدواجن حفاظاً عليها.
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