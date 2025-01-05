العالم اليوم - بعد البرازيل.. "جرائم الحرب" تطارد جنديا إسرائيليا في تشيلي

انتم الان تتابعون خبر بعد البرازيل.. "جرائم الحرب" تطارد جنديا إسرائيليا في تشيلي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 5 يناير 2025 02:21 مساءً - بينما انتشرت آخبار حول تمكن جندي إسرئيل من الفرار من البرازيل بعد فتح تحقيق بشأن ارتكاب "جرائم حرب"، ظهرت قضية مشابهة في دولة أخرى في أمريكا الجنوبية.

وقد دعت منظمة تضم مئات المحامين في تشيلي إلى "الاعتقال الفوري" لجندي إسرائيلي تقول إنه يوجد حاليا في منطقة باتاغونيا جنوبي البلاد. حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

وأكدت مؤسسة "هند رجب" التي تعمل على متابعة الإجراءات القانونية ضد جنود الجيش الإسرائيلي المتهمين بارتكاب "جرائم حرب في فلسطين"، أن الجندي المشتبه به موجود في تشيلي.

وطالبت المؤسسة باتخاذ إجراءات قانونية عاجلة في حق الجندي الإسرائيلي.

وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن المحامي نيلسون حداد، قد أكد في مؤتمر صحفي، أن المنظمة تقدمت بشكوى تطالب بإجراء التحقيقات اللازمة والاعتقال الفوري للجندي، كإجراء وقائي لضمان محاكمته في المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وقال المحامي في تصريحاته إن: "القضية في غاية الأهمية. يجب أن نتحمل المسؤولية، ولا يمكننا قبول أن هؤلاء وبعد ارتكابهم فظائع في غزة، سيتمكنون من التمتع بعطلة في باتاغونيا".

وكشفت الصحيفة أنه وفي خطوة غير مسبوقة، طالب 620 من أعضاء جمعية المحامين في تشيلي بالتحرك الفوري ضد الجندي الإسرائيلي، متهمينه بارتكاب "جرائم حرب" في غزة.