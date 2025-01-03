نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هايدي موسي: أغنية "لسه صبيه" كانت مختلفة شويه بسبب لهجتها..(خاص) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى "دوت الخليج الفني" لقاءً مع الفنانه هايدي موسى التي كشفت العديد من التصريحات للفجر الفني عن أنجازاتها في عام 2024 وردود أفعال الجمهور بعد أغنيتها الجديده صبيه وقالت، الفنانه هايدي بالنسبه لانجازاتها عام 2024 كان عام مختلف ومميز وكنت عامله فيه أستراتيجية جديدة وأن أقدم كم أغاني أكثر من المعتاد مني للجمهور.

كنت بعمل أغنيه أو اثنين بالكتير في السنه لكن هذا العام عملت اربع أغاني والحمد لله كانت ردود الأفعال عليهم حلوه أوي وأنواع الأغاني كان مختلف عن بعض منه السريع والدراما والبدوي والتراث فسعيده جدًا بالأغاني اللي قدمتها السنه دي وان شاء الله تعجب الجمهور.

و أستكملت حديثها عن أغنيه صبيه قائله أغنيه لسه صبيه ممكن كانت تختلف شويه بسبب لهجتها البدويه ومش مختصه بمنطقه معينه في مصر وباينه أوي إنه ا بدويه وقمت بالتمرين عليها بعد سماعها، وفي البدايه كنت مستغربه لكن بعدين قررت أخوض التجربه.

و أوضحت هايدي موسى عن طبيعة الاحتفالات التي قدمتها وقالت كان عندي مؤخرًا أحتفاليات كثيره منهم العريش ورفح وسيناء وهناك سمعت المزيكا شكلها أيه وعامله أزاي وأطلعت على أفكارهم ودائمًا بكون سعيده جدًا بالمشاركه في أي عمل يخص مصر أو الجيش أو الداخليه، بكون سعيدة جدًا.