العالم اليوم - هبوط أسعار السكر يساهم في تراجع مؤشر أسعار الغذاء العالمي

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 3 يناير 2025 01:23 مساءً - سجل مؤشر أسعار الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة تراجعا خلال شهر ديسمبر الماضي على أساس شهري، وذلك بسبب انخفاض أسعار السكر العالمية.

إلا أن المؤشر لا يزال يُظهر ارتفاعاً قوياً على أساس سنوي.

وسجل المؤشر الذي جمعته منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" لتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً على مستوى العالم، إلى 127 نقطة الشهر الماضي من 127.6 نقطة معدلة في نوفمبر.

وكان الرقم المسجل في نوفمبر قد تم تحديده سابقاً عند 127.5 نقطة.

وقالت "الفاو" إن أسعار السلع في ديسمبر ارتفعت بنسبة 6.7 بالمئة على أساس سنوي، لكنها ظلت أقل بنسبة 20.7 بالمئة عن أعلى مستوى على الإطلاق الذي بلغته في شهر مارس من عام 2022.

وفي 2024 بشكل عام، بلغ متوسط ​​المؤشر 122 نقطة، وهو أقل بنسبة 2.1 بالمئة من متوسطه في عام 2023.

وأوضحت البيانات أن الانخفاضات الكبيرة في أسعار الحبوب والسكر عوضت الزيادات الأصغر في أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان واللحوم.

ووفق المؤشر، تصدرت أسعار السكر الانخفاض الشهري في ديسمبر، لتتراجع بنسبة 5.1 بالمئة على أساس شهري بفضل تحسن آفاق محصول قصب السكر في البلدان المنتجة الرئيسية، لتتراجع بنسبة 10.6 بالمئة من مستواها في ديسمبر 2023.

كما سجلت أسعار منتجات الألبان تراجعا بعد سبعة أشهر متتالية من الزيادات، إذ خسرت نحو 0.7 بالمئة عن نوفمبر، لكنها ارتفعت بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي.

وانخفضت أسعار الزيوت النباتية بنسبة 0.5 بالمئة على أساس شهري، لكنها ارتفعت بنسبة 33.5 بالمئة عن مستواها قبل عام.

وسجلت أسعار اللحوم ارتفاعا بنسبة 0.4 بالمئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، وبلغت 7.1 بالمئة أعلى من قيمتها في ديسمبر 2023.

ولم يشهد مؤشر أسعار الحبوب لدى منظمة الأغذية والزراعة تغيرا يذكر في الشهر الماضي مقارنة بشهر نوفمبر، وكان أقل بنسبة 9.3 في المائة عن مستواه قبل عام.