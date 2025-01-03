اشتباك مسلح بين الجيش اللبناني ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن الجيش اللبناني اليوم الجمعة، اندلاع اشتباك مسلح بين عناصره ومسلحين عند الحدود الشرقية في منطقة معربون الواقعة في محافظة بعلبك الهرمل.

وقال الجيش في بيان إنه "أثناء عمل وحدة من الجيش على إغلاق معبر غير شرعي عند الحدود اللبنانية السورية في منطقة معربون - بعلبك، حاول أشخاص سوريون فتح المعبر بواسطة جرافة، فأطلق عناصر الجيش نيرانا تحذيرية في الهواء، وعمد السوريون إلى إطلاق النار نحو عناصر الجيش ما أدى إلى إصابة أحدهم ووقوع اشتباك بين الجانبين".



وأضاف: "اتخذت وحدات الجيش المنتشرة في القطاع تدابير عسكرية مشددة، وتجري المتابعة اللازمة للحادثة".



وفي وقت سابق اليوم أفاد مصدر مطلع في الأمن العام اللبناني لـRT بأن هناك إجراءات سورية مشددة تمنع دخول اللبنانيين إلى سوريا عبر المعابر الشرعية.

فبعد أن كان الدخول إلى سوريا يتم بشكل طبيعي، شهدت الساعات الأخيرة قرارا جديدا يقضي بمنع دخول اللبنانيين إلا من يحمل إقامة سورية.

وبحسب المعلومات، "لقد بدأ تطبيق القرار ولكن لم يصدر بشكل رسمي بعد، والهدف من هذه الإجراءات هو الضغط على لبنان لمعاملة سوريا بالمثل، بمعنى آخر، فإن القرار السوري جاء ردا على إجراءات لبنانية بحق السوريين الذين يدخلون إلى لبنان عبر المعابر البرية".

وأوضح المصدر، أن "الحدود مغلقة عند معبري الدبوسة والعريضة، حيث لم يسمح بمرور اللبنانيين إلى سوريا في الوقت الراهن"