شهداء وجرحى فـي تواصل المجازر الإسرائيلية بغزة .. والحصار يهدد حياة 75 ألف فلسطيني

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:

تواصل الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي مجزرتين خلال ٢٤ ساعة ضد العائلات في قطاع غزَّة وصل منها ٤٨ شهيدًا و٥٢ مُصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٥٤٨٥ شهيدًا و١٠٨٠٩٠ مُصابًا من السابع من اكتوبر ٢٠٢٣م.

وأعلن جيش الاحتلال انتهاء عمليته العسكرية في مشفى كمال عدوان ومحيطه واعتقال ٢٤٠، فيما أعلنت الصحة بغزَّة اعتقال عشرة من كوادرها إضافة إلى مدير المشفى الدكتور حسام أبو صفية.

وأجبر جيش الاحتلال ١٧ مريضًا وجريحًا إلى الانتقال إلى المشفى الإندونيسي مع مرافقيهم دون وجود كهرباء ولا علاج.

وبدأ جيش الاحتلال بإخلاء بلدة بيت حانون واعتقال عدد من النازحين فيها بالتزامن مع غارات أدت لاستشهاد عشرة من عائلة الزعانين.

وفي غزَّة استشهد ثلاثة إثر قصف طائرات الاحتلال الحربية منزلًا في منطقة النفق وسط مدينة غزَّة.

واستشهد مدير شُرطة مُخيَّم الشاطئ بقصف في شارع الجلاء بمدينة غزَّة إضافة إلى استشهاد الشاب جهاد أشرف أبو دية في قصف الاحتلال على حي الصبرة جنوب مدينة غزَّة.

وينفذ جيش الاحتلال عمليات نسف في المناطق الجنوبية من حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزَّة بالتزامن مع إطلاق نار كثيف.

وارتقى رجل وزجته في قصف إسرائيلي استهدف منزلًا لعائلة محارب بحي النصر شمال مدينة رفح جنوب قطاع غزَّة.

وقصفت المدفعية من الزوارق الحربية منطقة المواصي غرب مدينة رفح.

وقصفت طائرات الاحتلال منزلًا في عبسان الكبيرة شرق خانيونس ما أدى لاشتعال النيران فيه دون وقوع إصابات.

وكان خمسة أصيبوا في قصف منزل لعائلة النفار بقيزان النجار جنوب خان يونس، فيما استشهد اثنان بقصف خيمة نزوح غرب المدينة.

واصيب عدد من الفلسطينيين إثر قصف الاحتلال منزلًا بمنطقة السوارحة غرب مُخيَّم النصيرات وسط قطاع غزَّة.

وواصلت المدفعية الإسرائيلية قصفها لشمال مُخيَّم النصيرات.

يأتي ذلك فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الحصار الذي يفرضه جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال غزَّة منذ أكثر من 80 يومًا، يعرّض حياة 75 ألف فلسطيني للخطر.

وقالت المنظمة «إنها أصيبت بالذهول جراء الغارة التي استهدفت مستشفى كمال عدوان، وأخرجت آخر مرفق صحي رئيسي شمال غزَّة عن الخدمة».

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي جرائم الإبادة والتهجير والتجويع بحق نحو 80 ألف فلسطيني محاصرين في مناطق جباليا وبيت حانون وبيت لاهيا شمال قطاع غزَّة منذ 5 أكتوبر الماضي، والتي خلّفت أكثر من 4 آلاف شهيد ومفقود، فضلًا عن 12 ألف جريح و1750 معتقلًا.