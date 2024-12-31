وفاة جيمي كارتر

أتلانتا ـ العُمانية: توفي الرئيس الأميركي الأسبق جيمي كارتر، عن عمر يناهز 100 عام. وأفاد مركز كارتر بأن الرئيس الأميركي الأطول عمرًا توفّي، بعد أكثر من عام من حصوله على رعاية المسنين، في منزله ببلدة بلينز الصغيرة بولاية جورجيا، حيث قضى هو وزوجته روزالين، التي توفيت عن عمر ناهز 96 عاما في نوفمبر 2023، معظم حياتهما. وقال المركز في منشور على منصة التواصل الاجتماعي إكس بشأن وفاة كارتر: «توفي مؤسس مركزنا الرئيس الأمريكي الأسبق جيمي كارتر في بلدة بلينز بولاية جورجيا».

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