النجم المصري محمد صلاح يجدد عقده رسميًا مع ليفربول حتى 2028.. تفاصيل تمديد العقد مع الفريق

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رياض - احمد صلاح - أعلنت عدد من التقارير الصحفية خلال الدقائق الماضية، بأن النجم المصري محمد صلاح يجدد عقده رسميًا مع ليفربول حتى 2028، وسيواصل بذلك كتابة قصته واستمراره مع فريق الريدز الإنجليزي، حيث أكد موقع فيشاجيس أنه في انتظار التأكيد الرسمي خلال الساعات المقبلة للإعلان عن اتفاق التجديد ما بين اللاعب محمد صلاح مع النادي الإنجليزي والإعلان رسميا عن كافة التفاصيل.

أشارت بعض التقارير الصحفية

بأن الخبر المتداول بشأن “النجم المصري محمد صلاح يجدد عقده رسميًا مع ليفربول حتى 2028” سيتم الإعلان عن كافة التفاصيل رسميا الساعات المقبلة، حيث أنه تمت مناقشة ذلك الأمر خلال الفترة الأخيرة وذلك لضمان استمرار أحد وأهم اللاعبين رمزًا في تاريخ نادي الريدز الإنجليزي.

تفاصيل تمديد عقد محمد صلاح مع فريق ليفربول الإنجليزي

بالرغم بأن عقد اللاعب محمد صلاح سينتهي في شهر يونيو المقبل 2025 ولكن قيادة النادي تعمل وبقوة على الاحتفاظ باللاعب لأنه عنصر أساسي في نجاح الفريق الفترة الأخيرة بعدد من البطولات ومنها الدوري الإنجليزي الممتاز، وكذلك دوري أبطال أوروبا، فيما استغرقت المفاوضات وقت طويل ولكن النتيجة جاءت وفقا لما تتمناه جماهير ليفربول، أنه “سيبقى صلاح قائد الهجوم في فريق الريدز.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024 – 2025

في سياق متصل، فقد استطاع اللاعب محمد صلاح بأن يحافظ على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك تزامنا مع إهدار إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي ركلة جزاء أمام إيفرتون وتسديد هدف لصالح، في المباراة التي أقيمت ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من الدوري،

وبذلك فقد جاء ترتيب الهدافين ما يلي: