انت الأن تتابع خبر ذكرى ميلاد نادية لطفى.. حينما حررت صفحتين فى الكواكب عن حرب الاستنزاف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يتزامن اليوم مع ذكرى ميلاد الفنانة نادية لطفى ، والتي ولدت 3 من يناير عام 1937وحفرت اسمها بأحرف من ذهب في تاريخ السينما المصرية والعربية.

ولا يعلم الكثيرون بشأن قصة نادية لطفى التوعية بحرب الاستنزاف، حينما حررت صفحتين في مجلة الكواكب للتوعية بأهميتها، وهو ما ما قاله الكاتب والباحث محمد السيد ريان خلال تصريحات لقناة الوثائقية في وقت سابق أكد فيها أن الفنانين بدأوا يقومون بزيارات لجبهة القتال مثلما ظهر خلال شهر مايو عام 1969.

وبدأت الفنانة نادية لطفى فى تحرير صفحتين فى مجلة الكواكب، من أجل التوعية والتعريف بمعركة حرب الاستنزاف.

وأضاف محمد السيد ريان خلال الفيلم الوثائقى "دراما النصر" المذاع على قناة الوثائقية، أن الفنانة نادية لطفى استقطبت مجموعة من الفنانين الكتاب، ووجدنا مقالا للفنان عبد الحليم حافظ، ويسميها جبهة الإبداع فى مقابل إبداع الجبهة الذى كان يتم هناك.

وقالت صفاء الليثى كاتبة ومونتيرة، إن المخرج خيرى بشارة اختار اسم "عبد العاطى" وهو الرقيب أول مجند محمد عبد العاطى والذى أصبح اسمه بعد ذلك صائد الدبابات، وشعرنا أن هناك جندى فى المعركة حقق هذه النجاحات رغم أنه بشهادة متوسطة لكنه استطاع أن يتعلم فنون الحرب كأعلى قائد.

ولفتت صفاء الليثى إلى أنه كمخرج ومهندس الصوت أوضح أنهم جنود يقدموا دور فى الحرب عن طريق توثيق هذه البطولات الجميلة.