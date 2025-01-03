انت الأن تتابع خبر العرض حصريًا على watch it.. النجم محمد سلام ينتهي من تصوير مسلسل «كارثة طبيعية» والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن الفنان محمد سلام انتهاءه من تصوير مسلسل "كارثة طبيعية"، الذي يعد أولى بطولاته المطلقة. من المنتظر عرض المسلسل حصريًا على منصة watch it خلال الفترة المقبلة. العمل من تأليف أحمد عاطف وإخراج حسام حامد.

محمد سلام بين الكوميديا والبطولة المطلقة

تأتي هذه الخطوة بعد مشاركة سلام المميزة في الجزء الثامن من مسلسل "الكبير أوي"، الذي عرض في رمضان 2024 وحقق نجاحًا كبيرًا. شارك في بطولته مع أحمد مكي، رحمة أحمد، بيومي فؤاد، وعدد من النجوم، وكان من تأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين وإخراج أحمد الجندي.

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