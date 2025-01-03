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محافظ الجيزة يتابع انتظام فتح سوق اليوم الواحد بإمبابة اليوم الجمعة وتوافد المواطنين عليه

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احمد وائل عمر - القاهرة في الجمعة 3 يناير 2025 02:29 مساءً - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة انتظام العمل داخل سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع بحي إمبابة اليوم الجمعة و توافد سيارات السلع والمواد الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية والشركات المشاركة لاستقبال المواطنين . 

واشار المهندس عادل النجار ان السوق يشهد توافد  من مواطني احياء امبابة والوراق والمنيرة الغربية كل أسبوع وهو ما يعكس نجاح تجربة تنظيم أسواق اليوم الواحد بمحافظة الجيزة نظراً لما يقدمه من السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار أقل عن مثيلاتها في الأسواق العامة والمحال وبجودة عالية . 

وكلف محافظ الجيزة رئيس حي امبابة ومديرية التموين والتجارة الداخلية بتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لاستمرار انعقاد سوق اليوم الواحد  أسبوعياً للتسهيل علي المواطنين والتخفيف عليهم.

 

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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