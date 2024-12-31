وزير الداخلية التركي: نحو 35 ألفا و114 سوريا عادوا إلى بلادهم

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 31 ديسمبر 2024 02:28 مساءً - قال وزير الداخلية التركي، علي يارلي كايا، إن نحو 35 ألفًا و114 سوريًا، عادوا إلى بلادهم في الفترة ما بين 8 و29 ديسمبر.

وأضاف: "متوسط عدد العائدين يوميًا إلى سوريا يصل إلى 1672 شخصًا".

وكانت مجلة "بوليتيكو" الأمريكية، ذكرت أن البنية الأساسية للمياه والرعاية الصحية في سوريا مُدمرة؛ بسبب الحرب الأهلية منذ 2011، والزلازل التي ضربتها في عام 2023.

وقالت المجلة إن الانهيار المفاجئ لنظام الأسد، يمنح بارقة أمل للسوريين في الخارج، ولكن محنة بلدهم المنهك تعني أن العودة إلى الوطن لن تكون قرارًا سهلًا.