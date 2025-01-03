انت الأن تتابع خبر عطار ابن حلال قالي عليه..! مشروب أسود رخيص الثمن يخفض السكر التراكمي في الدم خلال 60 دقيقة.. تعرف عليه لا تتجاهله بعد اليوم!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مستويات السكر المرتفعة في الدم مشكلة مستمرة لمرضى السكري من النوع 2، لكن لحسن الحظ، يمكن التحكم بها من خلال بعض التعديلات في النظام الغذائي وقد أظهرت دراسة حديثة أن شرب الشاي الأسود يمكن أن يسهم في انخفاض ملحوظ في مستوى السكر في الدم خلال 60 دقيقة من تناوله، وفقًا لتقرير صحيفة “إكسبريس” البريطانية.

مشروب أسود رخيص الثمن يخفض السكر التراكمي

تستند الدراسة إلى فكرة أنه من الممكن التحكم في مستويات السكر في الدم عن طريق تناول بعض الأطعمة والمشروبات التي تساعد في تقليل التقلبات المفاجئة في مستويات السكر بعد تناول الطعام وقد أظهرت دراسة نُشرت في Asia Pacific Journal of Clinical Nutrition أن الشاي الأسود يساهم بشكل كبير في تقليل ارتفاع مستويات السكر في الدم لدى البالغين الأصحاء ومرضى السكري.

تفاصيل الدراسة

شارك في الدراسة 24 شخصًا من الذكور والإناث، تتراوح أعمارهم بين 20 و60 عامًا، سواء كانوا أصحاء أو مصابين بالسكري تم تقسيمهم عشوائيًا لتناول مشروب سكري بجرعة منخفضة، أو مشروب يحتوي على جرعة عالية من الشاي الأسود، أو مشروب وهمي.

تم جمع عينات الدم في البداية، ثم بعد 30 و60 و90 و120 دقيقة من تناول المشروبات لقياس مستويات السكر في الدم والأنسولين ووجد الباحثون أن الشاي الأسود بجرعات منخفضة أو عالية كان له تأثير ملحوظ في خفض نسبة السكر في الدم مقارنة بالدواء الوهمي كما لوحظ هذا التأثير في غضون 60 دقيقة من تناول المشروب.

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