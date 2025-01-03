"علاجات منزلية مذهلة".. خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً.. موجودة في كل مطبخ!!

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رياض - احمد صلاح - تنتشر نزلات البرد المصحوبة بالسعال في هذه الأيام، خاصة مع التغيرات المناخية التي تصاحب التحولات في فصول السنة وعادة ما تؤدي أعراض نزلات البرد إلى تعطيل يوم الشخص المصاب، الذي يعاني من انسداد في مجرى التنفس مصحوباً أحيانا بالسعال.

ينصح الأطباء

عادة بمحاولة السيطرة على نزلات البرد منذ بدايتها قبل أن تتفاقم وتتحول إلى مرض أكثر خطورة وفقاً لتقرير نشره موقع “بولد سكاي” الطبي، يمكن الاستفادة من بعض العناصر الطبيعية المتوفرة في كل منزل لعلاج نزلات البرد والسعال من بداية الإصابة.

خمسة مشروبات سحرية للتخلص من الكحة نهائياً

وقد استعرض التقرير خمس مكونات مفيدة في هذا السياق، ومنها:

حبوب الكراوية

تتميز الكراوية بخصائص طبية قوية، حيث تساهم في علاج السعال الجاف، وتحسن من كفاءة الجهاز التنفسي.

نبات الريحان

يساعد الريحان في تخفيف أعراض نزلات البرد والسعال تدخل أوراقه في صناعة العديد من الأدوية العشبية للسعال و”مذيبات البلغم” كما تساهم أوراق الريحان في تنقية الشعب الهوائية يمكن غلي بعض الأوراق وتصفيتها ثم تناولها، مما يوفر راحة سريعة ويسهم في تخفيف التهاب الحلق.

القرفة

تتمتع القرفة بخصائص مضادة للالتهابات، وتعد من مضادات الأكسدة والفيروسات والبكتيريا، مما يجعلها فعالة في الوقاية من نزلات البرد يمكن إضافة ربع ملعقة من القرفة المطحونة إلى ملعقة من عسل النحل وتناول المزيج مرتين يومياً لمدة ثلاثة أيام للتخفيف من أعراض البرد الشديدة.

الثوم