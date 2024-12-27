العالم اليوم - بايكار التركية للمسيرات تشتري بياجيو ايروسبيس الإيطالية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 27 ديسمبر 2024 02:22 مساءً - قالت وزارة الصناعة الإيطالية، الجمعة، إن شركة بايكار التركية لصناعة الطائرات المسيرة اشترت شركة بياجيو ايروسبيس الإيطالية لإنتاج الطائرات، دون الكشف عن التفاصيل المالية.

كانت شركة بياجيو إيروسبيس، غير المرتبطة بشركة بياجيو لصناعة الدراجات النارية من طراز فيسبا، تحت إدارة خاصة تسيطر عليها الحكومة منذ تقديم طلب للحماية من الدائنين في عام 2018.

وقالت الوزارة في بيان إن العرض الذي قدمته شركة بايكار لشراء الشركة تم تفضيله على عرضين نهائيين وملزمين آخرين من شركات دولية.

وأضافت أن هذا العرض "يعتبر الأكثر ملاءمة لضمان مصالح العمال والدائنين (لشركة بياجيو ايروسبيس) وإعادة إطلاق الإمكانيات الصناعية للمجموعة".

وذكر البيان أن بايكار تعهدت بالحفاظ على إنتاج الطائرات وتوسيعه وكذلك أنشطة الدعم الفني والتدريب والخدمات اللوجستية ذات الصلة، بالإضافة إلى صيانة المحركات وتصنيع مكونات المحركات.