شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مخيم طولكرم

شهداء وجرحى بقصف الاحتلال مخيم طولكرماستشهدت مسنة فلسطينية وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الثلاثاء، في قصف طائرة مسيرة للعدو الصهيوني موقعا في مخيم طولكرم.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، بأن طائرة مسيرة للعدو الصهيوني قصفت تجمعا لمواطنين في حارة الحمام بمخيم طولكرم، ما أدى إلى استشهاد مواطنة مسنة، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح، بينهم طفل (10 سنوات) وإصابة لشاب (29 عاما) بجروح خطيرة، ونقلوا إلى مستشفى الشهيد ثابت ثابت.

ومنذ السابع من أكتوبر 2023، استشهد في الضفة 824 مواطنا بينهم 168 طفلا، وأصيب أكثر من 6500 آخرين بجروح.

