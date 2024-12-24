مصرع 13 شخصا في انفجار بتركيا
لقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم واُصيب أربعة آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في مصنع لإنتاج الذخيرة في منطقة كاريسي بمحافظة باليكسير شمال غربي تركيا.
ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية شبه الرسمية عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قوله: "إن فرق الاستجابة للطوارئ تحركت بسرعة لإدارة الوضع وتقديم المساعدة الطبية للمصابين".
وتشير تقارير إلى أن المصنع، الذي بدأ العمل في عام 2014، كان ينتج ذخائر للأسلحة الخفيفة.
بدوره قال عمدة باليكسير أحمد أكين في تصريحات لقناة "سي إن إن تورك": "إنه تم إجلاء الجميع بأمان بعد الانفجار، ولا يوجد دليل يشير إلى عمل تخريبي".
وأكد وزير العدل التركي يلماز تونتش في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن السلطات فتحت تحقيقا كاملا لمعرفة سبب الانفجار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 13 شخصا في انفجار بتركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.