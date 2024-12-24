مصرع 13 شخصا في انفجار بتركيا

مصرع 13 شخصا في انفجار بتركيالقي ما لا يقل عن 13 شخصا مصرعهم واُصيب أربعة آخرين اليوم الثلاثاء، جراء انفجار وقع في مصنع لإنتاج الذخيرة في منطقة كاريسي بمحافظة باليكسير شمال غربي تركيا.

ونقلت وكالة أنباء "الأناضول" التركية شبه الرسمية عن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا قوله: "إن فرق الاستجابة للطوارئ تحركت بسرعة لإدارة الوضع وتقديم المساعدة الطبية للمصابين".

وتشير تقارير إلى أن المصنع، الذي بدأ العمل في عام 2014، كان ينتج ذخائر للأسلحة الخفيفة.

بدوره قال عمدة باليكسير أحمد أكين في تصريحات لقناة "سي إن إن تورك": "إنه تم إجلاء الجميع بأمان بعد الانفجار، ولا يوجد دليل يشير إلى عمل تخريبي".

وأكد وزير العدل التركي يلماز تونتش في منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" أن السلطات فتحت تحقيقا كاملا لمعرفة سبب الانفجار.

