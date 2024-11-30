العالم اليوم - السوداني للأسد: أمن سوريا والعراق واحد

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 30 نوفمبر 2024 08:34 مساءً - قالت الرئاسة السورية، مساء السبت، إن الرئيس بشار الأسد بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة.
وجاء في بيان الرئاسة السورية: "الرئيس بشار الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التطورات الأخيرة والتعاون المشترك بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وعددا من القضايا العربية والدولية".
وأضاف: "السوداني يؤكد خلال الاتصال أن أمن سوريا والعراق هو أمن واحد".
وأشار البيان إلى أن رئيس الوزراء العراقي شدد على أن استعداد بلاده "لتقديم كل الدعم اللازم لسوريا لمواجهة الإرهاب وكافة تنظيماته".
كما أكد السوداني تمسُّك بلاده باستقرار سوريا وسيادتها ووحدة أراضيها.
ماذا يحدث في سوريا؟
- اجتاحت فصائل مسلحة، بقيادة هيئة تحرير الشام "جبهة النصرة سابقا"، الأربعاء، قرى وبلدات بمحافظة حلب التي تسيطر عليها الحكومة السورية.
- في أواخر عام 2016، استعادت قوات الجيش السوري بدعم من روسيا وإيران وفصائل موالية مسلحة في المنطقة، مدينة حلب بأكملها، ووافق مقاتلو الفصائل المسلحة على الانسحاب بعد أشهر من القصف والحصار في معركة قلبت دفة الأمور.
- قال مصطفى عبد الجابر، أحد قادة الفصائل المسلحة، إن التقدم السريع يرجع إلى عدم وجود عدد كاف من المسلحين المدعومين من إيران في المحافظة.
- التنظيمات المسلحة أعلنت، السبت، سيطرتها على كامل محافظة إدلب في شمال غربي سوريا.
- كما ذكرت الفصائل أن حلب ستتبع إداريا لما تعرف بحكومة الإنقاذ وهي حكومة الجولاني التي تدير إدلب وريفها.
- وأشارت أيضا إلى أن قواتها تعمل حاليا على توسيع سيطرتها في ريف حماة الشمالي.
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