العالم اليوم - بنما تعلّق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية"

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 11:21 صباحاً - قررت جمهورية بنما، الخميس، تعليق علاقاتها الدبلوماسية مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية، حسب ما كشفت وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأكدت وزارة الخارجية البنمية، في بلاغ، أنه "وفقا لمقتضيات القانون الدولي، قررت حكومة بنما، اعتبارا من اليوم (الخميس)، تعليق العلاقات الدبلوماسية" مع "الجمهورية الصحراوية" الوهمية.

وأضاف المصدر ذاته أن "جمهورية بنما، التي تعطي الأولوية للمصلحة الوطنية وتظل وفية للمبادئ الأساسية لسياستها الخارجية، تجدد تأكيد قناعتها بالأهداف والقيم التي توجه العمل متعدد الأطراف".

وأشار إلى أن بنما "تجدد إرادتها مواصلة دعم جهود الأمين العام والمجتمع الدولي، في إطار الأمم المتحدة، من أجل التوصل إلى حل سلمي وعادل ودائم ومقبول لدى الأطراف" المعنية بقضية الصحراء.

وخلص البلاغ إلى أن جمهورية بنما "تجدد تأكيد التزامها بالحوار والتعاون متعدد الأطراف، في إطار سياسة خارجية بناءة تهدف إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين".