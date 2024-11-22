العالم اليوم - تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر تراجع معدل التصخم في المغرب إلى 0.7% خلال أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 22 نوفمبر 2024 06:25 صباحاً - قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الجمعة، إن معدل التضخم السنوي في البلاد، الذي يقيسه مؤشر أسعار المستهلكين، تباطأ إلى 0.7 في المئة في أكتوبر الماضي مقابل 0.8 في المئة في سبتمبر و1.7 بالمئة في أغسطس.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية التي تتحكم في معدلات التضخم في المغرب 0.5 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي كما زاد تضخم السلع غير الغذائية بنسبة 0.7 بالمئة.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا 0.3 في المئة على أساس شهري و2.4 في المئة على أساس سنوي.