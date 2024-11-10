‏رئيس دولة الإمارات يبحث مع أمير الكويت مسارات تطوير التعاون بين البلدين

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أحمد جودة - القاهرة - يبحث ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين.

وفي سياق آخر، قد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.