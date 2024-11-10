العالم اليوم - 12 مليون دولار.. امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا

انتم الان تتابعون خبر 12 مليون دولار.. امرأة تنتصر على شركة فصلتها خلال وقت كورونا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 10 نوفمبر 2024 01:23 صباحاً - خلال فترة جائحة كورونا، فصلت امرأة من عملها، بسبب رفضها تلقي لقاح كوفيد-19، لكنها لم تسكت عن الأمر، وقررت مقاضاة شركتها في مدينة ديترويت الأميركية.

أما الجمعة، منحت هيئة محلفين فيدرالية في ديترويت أكثر من 12 مليون دولار للموظفة السابقة في شركة Blue Cross Blue Shield of Michigan (BCBSM، فيما وصفته "بانتصار كبير".

وتلقت ليزا دومسكي، التي عملت في شركة التأمين لأكثر من 30 عاما كأخصائية في تكنولوجيا المعلومات، 10 ملايين دولار كتعويضات عقابية ضد شركة Blue Cross Blue Shield من ميشيغان. كما منحتها هيئة المحلفين ما يقرب من 1.7 مليون دولار من الأجور المفقودة ومليون دولار كتعويضات نفسية.

وقالت دومسكي أنها كانت ضحية "للتمييز الديني" بعد أن رفضت الشركة طلبها للحصول على إعفاء من سياسة اللقاحات لعام 2021، حيث قالت إن تعاطي اللقاح يتعارض مع معتقداتها الكاثوليكية.

وتظهر سجلات المحكمة أن دومسكي عملت بنسبة 100 بالمئة "عن بعد" أثناء الوباء، و75 بالمئة "عن بعد" قبل ظهور كوفيد-19 في عام 2020.

وقال محاميها، جون ماركو، إنها حتى بدون التطعيم، لم تشكل أي خطر على الآخرين بسبب ترتيبات عملها عن بعد.

وقال ماركو في بيان: "لقد ناضل أجدادنا وماتوا من أجل حرية كل أميركي في ممارسة شعائره الدينية. ولا يحق للحكومة ولا لأي شركة إجبار أي فرد على الاختيار بين حياته المهنية وضميره".

وأضاف: "رفضت ليزا التخلي عن عقيدتها ومعتقداتها، وتم فصلها ظلما من الوظيفة الوحيدة التي عرفتها على الإطلاق. ويخبر حكم هيئة المحلفين اليوم أن التمييز الديني لا مكان له في أميركا ويؤكد حق كل شخص في الحرية الدينية".