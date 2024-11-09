العالم اليوم - هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع في ريفي حلب وإدلب

انتم الان تتابعون خبر هجوم إسرائيلي يستهدف مواقع في ريفي حلب وإدلب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 9 نوفمبر 2024 05:21 صباحاً - قالت وكالة الأنباء السورية، اليوم السبت، إنه سمع دوي انفجارات في محيط مدينة السفيرة بريف حلب، مشيرة إلى أنه يجري التحقق من طبيعتها.

ولاحقا، قالت وكالة الأنباء السورية إنه في "حوالي الساعة 00:45، بعد منتصف الليل، شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً عدداً من المواقع في ريفي حلب وإدلب ما أدى إلى إصابة عدد من العسكريين ووقوع بعض الخسائر المادية".

وكانت تقارير ذكرت أنه وقعت انفجارات عنيفة، يرجح أنها ناجمة عن غارات جوية إسرائيلية، على منطقة معامل الدفاع في السفيرة بريف حلب الشرقي.

وأشارت وسائل إعلام سورية إلى أن ‏قصفا إسرائيليا استهدف مركز البحوث العلمية السورية ومعامل الدفاع للجيش العربي السوري بمحيط مدينة السفيرة بريف حلب الجنوبي الشرقي.