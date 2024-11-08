العالم اليوم - القيمة السوقية لـ"تسلا" فوق تريليون دولار لأول مرة منذ 2022

انتم الان تتابعون خبر القيمة السوقية لـ"تسلا" فوق تريليون دولار لأول مرة منذ 2022 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 8 نوفمبر 2024 06:25 مساءً - تجاوزت القيمة السوقية لشركة تسلا حاجز تريليون دولار، الجمعة، مع تزايد الرهانات على تلقي الشركات التابعة للملياردير الأميركي إيلون ماسك معاملة تفضيلية نظير دعمه للرئيس المنتخب دونالد ترامب في حملته الانتخابية.

وارتفعت أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية بأكثر من ستة بالمئة إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين عند 315.56 دولار بعد أن صعدت 19.3 بالمئة عند الإغلاق أمس الخميس.

وتخطت شركة تسلا بذلك حاجز تريليون دولار للمرة الأولى منذ أكثر من عامين.