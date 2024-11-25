تدفئة طبيعية: أطعمة تساعدك على مواجهة البرد القارس

بسام محمد - أبوظبي في الاثنين 25 نوفمبر 2024 08:53 مساءً - مع انخفاض درجات الحرارة وزيادة الأمطار، يبحث الكثيرون عن طرق طبيعية للتدفئة. وبدلاً من اللجوء إلى وسائل التدفئة التقليدية، يمكننا الاستفادة من القوة العلاجية للأطعمة لتدفئة أجسامنا من الداخل.

لماذا الطعام؟

تؤثر الأطعمة التي نتناولها بشكل مباشر على درجة حرارة الجسم. بعض الأطعمة تساعد على تحسين الدورة الدموية، مما يزيد من الشعور بالدفء. كما أن بعض الأطعمة تحتوي على عناصر غذائية تساعد الجسم على إنتاج الحرارة.

أفضل الأطعمة للتدفئة في الشتاء

الفواكه: الأناناس، المانجو، العنب، المشمش، اليوسفي، والبرتقال غنية بالفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم وتحافظ على دفئه.

الخضروات: القرع، البطاطا الحلوة، الفلفل، الفاصوليا الخضراء، والبصل والثوم تحتوي على مضادات الأكسدة وفيتامينات تساعد على تدفئة الجسم.

البروتينات: لحم الدجاج الأبيض، الفول، والعدس توفر الطاقة اللازمة للحفاظ على درجة حرارة الجسم.

المكسرات: اللوز، الجوز، والكاجو غنية بالدهون الصحية التي تساعد على الشعور بالدفء والشبع.

التوابل: الزنجبيل، القرفة، والفلفل الأسود تحفز الدورة الدموية وتزيد من الشعور بالدفء.

المشروبات الدافئة: الشاي الأخضر، الزنجبيل، والمرق الدجاج تساهم في تدفئة الجسم من الداخل.

فوائد هذه الأطعمة:

تحسين الدورة الدموية: تساعد هذه الأطعمة على تحسين تدفق الدم في الجسم، مما يزيد من الشعور بالدفء.

تعزيز المناعة: تحتوي هذه الأطعمة على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تعزز مناعة الجسم وتحمي من الأمراض.

توفير الطاقة: توفر هذه الأطعمة الطاقة اللازمة لأداء الأنشطة اليومية.

تحسين الهضم: تساعد بعض هذه الأطعمة على تحسين الهضم وتقليل الانتفاخ.

نصائح إضافية:

شرب الكثير من السوائل الدافئة: يساعد شرب الشاي الدافئ أو الماء الدافئ على تدفئة الجسم من الداخل.

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد التمارين الرياضية على زيادة حرق السعرات الحرارية وإنتاج الحرارة في الجسم.

ارتداء الملابس الدافئة: يساعد ارتداء الملابس المناسبة على الحفاظ على حرارة الجسم.